«Ливерпуль» уже 29 лет побеждает во всех матчах с «Брайтоном»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуль». Встреча проходит на домашнем стадионе «чаек» «Зе Амекс». К 5-й минуте матча счёт не открыт — 0:0



Как сообщает Opta, «Ливерпуль» выиграл девять последних матчей с «Брайтоном» во всех турнирах, забив при этом 27 мячей и пропустив всего семь. Последний раз мерсисайдцы не победили в матче с «чайками» в январе 1991 года — в четвёртом раунде Кубка Англии команды сыграли в результативную ничью — 2:2.

Фото можно увидеть на странице Opta в «Твиттере».

Прошлый матч между командами состоялся 8 июля — встреча 34-го тура АПЛ-2019/2020. «Ливерпуль» на выезде победил со счётом 3:1.



Подопечные Юргена Клоппа набрали 20 очков и занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Чайки» (9) — на 16-м месте.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.