«Ахмат» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Ахмат» — «Локомотив». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ахмат» — «Локомотив».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
Московский «Локомотив» набрал 24 очков в 15 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (24) — на 7-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят «Зенит» (31) и московский «Спартак» (29).
- 28 ноября 2020
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