Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шахтёр» из Солигорска стал чемпионом Беларуси, победив «Минск» в компенсированное время

«Шахтёр» из Солигорска стал чемпионом Беларуси, победив «Минск» в компенсированное время
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился розыгрыш чемпионата Беларуси по футболу – чемпионом стал солигорский «Шахтёр».

До 30-го тура в турнирной таблице лидировал БАТЭ. Но в последнем матче клуб на выезде сыграл вничью с минским «Динамо» со счётом 0:0, причём соперник не реализовал пенальти. Солигорский «Шахтёр» дважды отыгрывался по ходу встречи с «Минском». По итогам основного времени на табло был ничейный счёт – 2:2. Но в компенсированное время «Шахтёр» в большинстве вырвал победу за счёт голов Бегунова и Архипова и стал чемпионом.

«Шахтёр» стал обладателем титула национального первенства второй раз в истории (первый – в 2005 году). А БАТЭ второй сезон подряд не может стать чемпионом. До этого команда имела серию из 13 титулов.

«Шахтёр» из Солигорска объявил имя нового главного тренера
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020