«Шахтёр» из Солигорска стал чемпионом Беларуси, победив «Минск» в компенсированное время

Завершился розыгрыш чемпионата Беларуси по футболу – чемпионом стал солигорский «Шахтёр».



До 30-го тура в турнирной таблице лидировал БАТЭ. Но в последнем матче клуб на выезде сыграл вничью с минским «Динамо» со счётом 0:0, причём соперник не реализовал пенальти. Солигорский «Шахтёр» дважды отыгрывался по ходу встречи с «Минском». По итогам основного времени на табло был ничейный счёт – 2:2. Но в компенсированное время «Шахтёр» в большинстве вырвал победу за счёт голов Бегунова и Архипова и стал чемпионом.



«Шахтёр» стал обладателем титула национального первенства второй раз в истории (первый – в 2005 году). А БАТЭ второй сезон подряд не может стать чемпионом. До этого команда имела серию из 13 титулов.

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