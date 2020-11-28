«Шахтёр» из Солигорска стал чемпионом Беларуси, победив «Минск» в компенсированное время
Завершился розыгрыш чемпионата Беларуси по футболу – чемпионом стал солигорский «Шахтёр».
До 30-го тура в турнирной таблице лидировал БАТЭ. Но в последнем матче клуб на выезде сыграл вничью с минским «Динамо» со счётом 0:0, причём соперник не реализовал пенальти. Солигорский «Шахтёр» дважды отыгрывался по ходу встречи с «Минском». По итогам основного времени на табло был ничейный счёт – 2:2. Но в компенсированное время «Шахтёр» в большинстве вырвал победу за счёт голов Бегунова и Архипова и стал чемпионом.
«Шахтёр» стал обладателем титула национального первенства второй раз в истории (первый – в 2005 году). А БАТЭ второй сезон подряд не может стать чемпионом. До этого команда имела серию из 13 титулов.
«Шахтёр» из Солигорска объявил имя нового главного тренера
Рекомендуем вам
- 28 ноября 2020
-
16:15
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:40
-
15:36
-
15:29
-
15:09
-
14:57
-
14:44
-
14:25
-
14:02
-
13:58
-
13:37
-
13:36
-
13:27
-
13:21
-
13:21
-
13:02
-
12:56
-
12:46
-
11:59
-
11:58
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:58
-
10:45
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:12
-
10:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам