«Шахтёр» из Солигорска объявил имя нового главного тренера

Сегодня, 5 сентября, в солигорском «Шахтёре» был представлен новый главный тренер, им стал украинский специалист Роман Григорчук, сообщает официальный сайт клуба.
В его тренерский штаб вошли Михаил Савка (старший тренер), Андрей Глущенко (тренер вратарей) и Анатолий Коротя (тренер-аналитик).
Григорчук начал тренерскую карьеру в «Динабурге». После «Динабурга» тренировал «Вентспилс», запорожский «Металлург», одесский «Черноморец», азербайджанскую «Габалу» и казахстанскую «Астану».
Сообщалось, что бывший главный тренер солигорского «Шахтёра» Юрий Вернидуб покинул команду из-за конфликта с одним из руководителей клуба. Вернидуб возглавил клуб в 2019 году. До этого он работал в луганской «Заре».
После 22 туров команда, имея в активе 43 очка, занимает лидирующую строчку в таблице чемпионата Беларуси.
- 5 сентября 2020
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