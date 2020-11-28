Агуэро отсутствует в заявке «Манчестер Сити» на матч с «Бёрнли»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Бёрнли» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Б. Менди, Диаш, Стоунс, Уолкер, Гюндоган, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Ф. Торрес, Жезус, Марез.



Запасные: Стеффен, Канселу, Э. Гарсия, Фоден, Бернарду Силва, Фернандиньо, Стерлинг.



«Бёрнли»: Пикок-Фаррел, Тарковски, Лоутон, Тейлор, Ми, Бенсон, Вествуд, Вуд, Макнил, Родригес. Барнс.



Запасные: Норрис, Данн, Лонг, Питерс, Гудмундссон, Гудридж, Выдра.



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте. У обеих команд один матч в запасе — перенесённая встреча 1-го тура.

Проморолик к матчу «Манчестер Сити» — «Бёрнли»: