Семак не исключил, что капитанская повязка останется у Дзюбы после возвращения Ловрена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:0) ответил на вопрос, останется ли капитанская повязка у Артёма Дзюбы, когда на поле вернётся Деян Ловрен.
«Посмотрим. У нас есть целая группа игроков, выходивших с капитанской повязкой. Сегодня вышел Артём. Посмотрим», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
28 ноября состоялся матч «Арсенал» Т — «Зенит». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба вышел на эту встречу с капитанской повязкой. Напомним, форвард лишился капитанской повязки в клубе и сборной России после скандала с появлением интимного видео.
- 28 ноября 2020
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