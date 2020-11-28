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Рияд Марез ещё в первом тайме матча с «Бёрнли» оформляет дубль

Рияд Марез ещё в первом тайме матча с «Бёрнли» оформляет дубль
Футбол / Англия 0

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Встреча проходит на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». Идёт 27-я минута матча, счёт — 2:0 в пользу хозяев.

«Манчестер Сити» удвоил преимущество на 22-й минуте матча — после ввода из-за боковой мяч оказался в штрафной «Бёрнли», Рияд Марез сместился в центр и пробил точно в дальний угол ворот. Мяч оказался в воротах рикошетом от штанги. Это второй гор алжирца в сегодняшнем матче и третий — в сезоне АПЛ.

Видео второго гола Мареза в матче:

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте. У обеих команд один матч в запасе — перенесённая встреча 1-го тура.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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