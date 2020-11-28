Черевченко: смогут ли «Химки» побороться за еврокубки? Будет видно

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Планировали играть с «Краснодаром» первым номером. Мы доигрывали каждый эпизод до конца. У соперника были неплохие подходы. Наша команда полностью справилась.



По Мирзову подождём следующей игры. Его состояние будем оценивать по ходу тренировочного процесса. Сейчас очень плотный график. Что касается отсутствия Кухарчука, то в команде 25 человек. Другие ребята могут усилить игру в следующих матчах.



Мы обыгрываем участников еврокубков? В первую очередь, это заслуга футболистов. Они трудятся на тренировках. Сможем ли побороться за еврокубки? Будет видно. У нас впереди три игры», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.