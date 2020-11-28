Марез: понравился мой третий гол сегодня — я редко забиваю головой

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал итоги матча 10-го тура английской Премье-лиги с «Бёрнли» (5:0).



«Мы счастливы, что у нас получилось сегодня забить много голов. „Манчестер Сити“ набрал три очка — главный итог дня. Когда вы играете хорошо, но долгое время не забиваете, вы можете опустить руки. Но мы продолжали упорно работать, чтобы вернуть уверенность в своих силах.



Всегда хорошо забивать голы, поэтому я очень счастлив. Но самое главное — это побеждать и создавать больше голевых моментов. Мне больше всего понравился мой третий гол сегодня, потому что я редко забиваю головой.

Видео гола головой Мареза:

Мы должны шаг за шагом подниматься по турнирной таблице АПЛ. Скоро у нас будет важная и сложная игра в Порту за первое место в группе Лиги чемпионов. Мы постараемся её выиграть. Впрочем, как и всегда", — приводит слова 29-летнего алжирца BBC.



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте.