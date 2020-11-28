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«Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

«Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Ахмат» принимал «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 0:0.

Команды имели опасные моменты и суммарно 36 раз ударили по воротам, однако никому из коллективов не удалось открыть счёт. По владению мячом у команд практически паритет — 49% на 51%. За встречу игрокам было показано пять жёлтых карточек.

«Ахмат» и «Локомотив» имеют одинаковое количество очков (25) по итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Грозненцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице, «железнодорожники» — на седьмом. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (32). В тройку лидеров входят ЦСКА (32) и «Ростов» (29).

В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Сочи», а «Локомотив» примет «Рубин».

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
28 ноября 2020, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Локомотив М
Москва
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