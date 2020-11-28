«Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ

«Ахмат» принимал «Локомотив» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 0:0.
Команды имели опасные моменты и суммарно 36 раз ударили по воротам, однако никому из коллективов не удалось открыть счёт. По владению мячом у команд практически паритет — 49% на 51%. За встречу игрокам было показано пять жёлтых карточек.
«Ахмат» и «Локомотив» имеют одинаковое количество очков (25) по итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Грозненцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице, «железнодорожники» — на седьмом. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (32). В тройку лидеров входят ЦСКА (32) и «Ростов» (29).
В следующем туре «Ахмат» сыграет с «Сочи», а «Локомотив» примет «Рубин».
- 28 ноября 2020
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:47
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
20:06
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:39