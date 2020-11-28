Гвардиола одержал с «Манчестер Сити» больше побед в лиге, чем с «Барселоной»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» разгромил «Бёрнли» (5:0).
Как сообщает Sky Sports, это 117-я победа тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы во главе клуба в чемпионате Англии. Теперь у испанского специалиста на одну победу в лиге больше, чем во время работы в «Барселоне». В Каталонии Гвардиола выиграл 116 матчей чемпионата Испании из 152. В АПЛ это 161-й матч Гвардиолы во главе «Манчестер Сити».
Фото можно увидеть на странице Sky Sports Statto в «Твиттере».
19 ноября 2020 года «горожане» продлили контракт с 49-летним испанцем на два сезона – до лета 2023 года.
Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» в четырёх матчах одержал четыре победы.
- 28 ноября 2020
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:54
-
21:49
-
21:47
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:36
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:08
-
20:06
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:44
-
19:41
-
19:39