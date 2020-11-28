Гвардиола одержал с «Манчестер Сити» больше побед в лиге, чем с «Барселоной»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на домашнем стадионе «Этихад» разгромил «Бёрнли» (5:0).



Как сообщает Sky Sports, это 117-я победа тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы во главе клуба в чемпионате Англии. Теперь у испанского специалиста на одну победу в лиге больше, чем во время работы в «Барселоне». В Каталонии Гвардиола выиграл 116 матчей чемпионата Испании из 152. В АПЛ это 161-й матч Гвардиолы во главе «Манчестер Сити».

Фото можно увидеть на странице Sky Sports Statto в «Твиттере».

19 ноября 2020 года «горожане» продлили контракт с 49-летним испанцем на два сезона – до лета 2023 года.



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» в четырёх матчах одержал четыре победы.