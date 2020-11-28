«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» благодаря хет-трику Мареза

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Этихад» в Манчестере встречались «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.



Счёт был открыт на 6-й минуте матча — Кевин Де Брёйне нашёл в центре штрафной «Бёрнли» Мареза, и алжирец аккуратным ударом подкрутил мяч впритирку со штангой.

Видео первого гола Мареза в матче

На 22-й минуте матча «Манчестер Сити» удвоил преимущество — после ввода из-за боковой мяч оказался в штрафной «Бёрнли», Рияд Марез сместился в центр и пробил точно в дальний угол ворот — мяч оказался в воротах рикошетом от штанги.

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На 41-й минуте матче 26-летний французский защитник хозяев Бенджамен Менди забил свой первый гол за «горожан».

Видео первого гола Менди в составе «горожан»

На 66-й минуте защитник Кайл Уолкер дошёл до лицевой и прострелил в штрафную, Жезус скинул мяч на Феррана Торреса, который технично пробил точно в угол ворот!

Видео четвёртого гола в матче

На 69-й минуте матча «горожане» забили пятый мяч в ворота вратаря гостей Бэйли Пикока-Фаррела — Кевин Де Брёйне сделал роскошный заброс из глубины, Филип Фоден мягко навесил в штрафную, а Рияд Марез головой вколотил мяч в сетку ворот. 29-летний алжирец оформил хет-трик в сегодняшнем матче.

Видео последнего гола в матче

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте. У обеих команд один матч в запасе — перенесённая встреча 1-го тура.