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Спордиректор «Химок»: Мирзов — находка. Будем вести переговоры со «Спартаком» о выкупе

Спордиректор «Химок»: Мирзов — находка. Будем вести переговоры со «Спартаком» о выкупе
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал игру полузащитника Резиуана Мирзова в матче с «Краснодаром» (1:0).

«Мирзов — это супер, просто находка. Конечно, мы хотим оставить его в команде полноценно. От такого футболиста никто не откажется, поэтому, естественно, мы будем вести работу. Остальное — вопрос переговоров. Но желание у нас огромное», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Химки» принимали «Краснодар» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард Мохамед Конате. «Химки» набрали 18 очков и занимают 11-е место в таблице чемпионата России.

«Краснодар» на выезде уступил «Химкам» в 16-м туре РПЛ
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