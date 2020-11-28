Хет-трик Мареза и первый гол Менди — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» принимал «Бёрнли». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.



Счёт был открыт на 6-й минуте матча — Кевин Де Брёйне нашёл в центре штрафной «Бёрнли» Рияда Мареза, и алжирец аккуратным ударом подкрутил мяч впритирку со штангой.



На 22-й минуте матча «Манчестер Сити» усилиями всё того же Мареза удвоил преимущество.



На 41-й минуте матча свой первый гол за «горожан» забил 26-летний французский защитник хозяев Бенджамен Менди.



На 66-й минуте Ферран Торрес после скидки Габриэла Жезуса технично пробил точно в угол ворот.



На 69-й минуте матча окончательный счёт установил Рияд Марез — 29-летний алжирец оформил хет-трик в сегодняшнем матче.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Бёрнли»

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Бордовые (5) — на 17-м месте.