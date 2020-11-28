Эден Азар в матче с «Алавесом» был заменён на 28-й минуте

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар был заменён на 28-й минуте в матче 11-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Вместо него на поле вышел Родриго.
Бельгиец покидал поле без видимых болевых ощущений, однако в одном из эпизодов Азар поморщился после серии обводок в штрафной гостей. Вероятнее всего, Эден получил очередное повреждение. Напомним, после перехода в стан «сливочных» из «Челси» футболист пропустил из-за травм около восьми месяцев. Форвард выступает за «Реал» с лета 2019 года. В 8-м туре испанской Примеры Азар забил первый гол за 392 дня. В прошлом сезоне форвард принял участие в 22 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.
«Алавес» обыгрывает мадридцев со счётом 1:0. Гол на пятой минуте с пенальти забил Лукас Перес. Встреча началась в 23:00 мск.
- 28 ноября 2020
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