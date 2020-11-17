Роберто Мартинес: не сомневаюсь, что в 2021 году мы увидим лучшую версию Эдена Азара

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о полузащитнике мадридского «Реала» Эдене Азаре. Бельгиец никак не может набрать форму после перехода в испанский клуб из «Челси». Из-за травм и заражения коронавирусом он пропустил всё начало сезона.

«Эден рассчитывал, что присоединится к нам на этих сборах, он хотел сыграть за сборную Бельгии, но, к сожалению, ему не повезло.

Думаю, 2021 год будет замечательным для Эдена Азара и болельщиков сборной Бельгии. Азар находится в хорошем настроении, он хочет быстрее вернуться и вновь играть в футбол. У меня нет сомнений, что в 2021 году мы увидим лучшую версию Азара», — цитирует Мартинеса Sky Sports.

В 8-м туре испанской Примеры Азар забил первый гол за 392 дня. В прошлом сезоне форвард принял участие в 22 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач.