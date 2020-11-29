Неймар забил 50 голов за «ПСЖ» в 58 матчах и побил рекорд Ибрагимовича

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар побил рекорд экс-форварда парижан Златана Ибрагимовича, который ныне выступает за «Милан». Бразилец забил 50 голов в 58 матчах, швед достиг этого показателя за 59 встреч, сообщается в "твиттере" Stats Foot.
Лидером в списке быстрее всего забивших 50 голов за «ПСЖ» является Гуннар Андерссон, он достиг этой отметки в 53 матчах. Следом располагается Йосип Скоблар (54 матча). Такой же показатель, как у Неймара, имеет Карлос Бьянки (58 встреч).
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. В нынешнем сезоне бразилец провёл 5 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
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