Генеральный директор «Интера» допустил продажу Кристиана Эриксена в январе

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем в команде 28-летнего датского атакующего полузащитника Кристиана Эриксена.



«Если к январю Эриксен по-прежнему мало будет появляться на поле, думаю, очевидно, что сам игрок может попросить отпустить его. Мы должны сделать это без каких-либо разногласий с той или иной стороны, просто рассматривая это как переход, который не сработал для наших технико-тактических нужд.



Функционал – одна из самых важных характеристик игрока. Такое случается. История футбола полна подобных случаев, что есть игроки, которые не подходят в соответствии с указаниями в системе игры. Главный тренер должен оценить эту ситуацию.



В январе прошлого года мы воспользовались возможностью и подписали Кристиана за € 20 млн, он очень хороший игрок. Конечно, мы рассчитывали, что могут возникнуть некоторые трудности, ведь главный тренер выбирает 11 игроков, которые дадут ему больше гарантий.



Есть ли идеи по его замене? Мы всегда ищем возможности. Нелегко найти подходящие для нас решения», — цитирует Маротту Sky Sports.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур». С тех пор провёл за итальянский клуб 33 встречи во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.