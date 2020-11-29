Тухель обрушился с критикой на игроков «ПСЖ» после ничьей с «Бордо»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подвёл итоги встречи 12-го тура чемпионата Франции с «Бордо» (2:2)

«Мы не должны выходить на второй тайм, не прилагая ни малейших усилий в игре. Первый тайм прошёл нормально, мы показывали достаточно простой футбол. Но нам не хватило серьёзности, чтобы закончить этот матч, «убить» его. Не хватало решительности в завершении атак.

Во втором тайме нам не хватало всего: дисциплины, усилий… Всего. Было хуже, чем в матче с «Монако». Нам не хватало усилий, дисциплины, настроя.

Обычно я всегда защищаю свою команду, но сегодня я категорически не согласен. Нет права терять очки во второй раз после такой игры с «Монако». Мы проиграли вторую половину встречи, и это абсолютно наша ответственность — и моя тоже.

Мы должны увидеть другой «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед», матч такого уровня не может быть повториться. Я не понимаю, почему мы не берем на себя ответственность, почему мы не играем более серьезно», — цитирует Тухеля Goal.