Неймар: встреча «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед» имеет решающее значение

28-летний бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился ожиданиями от встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Юнайтед».
«Мы знаем, насколько важна выездная игра Лиги чемпионов в среду с «Манчестер Юнайтед». Она имеет решающее значение. Встреча с «Лейпцигом» по качеству была плохой, но нам удалось победить.
В среду мы постараемся провести лучшую игру, сыграть хорошо, но нам нужно улучшить некоторые детали, проявлять больше командной игры и быть более организованными, иначе нам будет сложно.
Смерть Марадоны? Диего — футбольный артист. Он был очень важным человеком в футболе, Марадона имел большое значение в спорте. Весь мир оплакивает его потерю», — цитирует Неймара Goal.
Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Пари Сен-Жермен» состоится в среду, 2 декабря. Начало – 23:00 мск.
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