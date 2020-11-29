Перед матчем с «Зенитом» «Брюгге» сыграл вничью с последней командой Бельгии

Соперник санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионом «Брюгге» сыграл вничью с командой «Мускрон-Перювельз» в матче 14-го тура чемпионата Бельгии.
«Мускрон» занимает 14-е, последнее место у турнирной таблице бельгийского первенства. Их встреча с «Брюгге» завершилась со счётом 0:0.
Матч между «Зенитом» и «Брюгге» состоится 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. По итогам четырёх туров турнира петербуржцы занимают четвёртое место в своей группе, имея в активе лишь одно очко — в третьем туре «Зенит» сыграл вничью с римским «Лацио».
Первый матч между «Зенитом» и «Брюгге» завершился победой бельгийцев со счётом 2:1. Счёт 1:1 сохранялся до самого конца игры, но на третьей добавленной минуте победный мяч забил Шарль де Кетеларе.
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