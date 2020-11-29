Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Перед матчем с «Зенитом» «Брюгге» сыграл вничью с последней командой Бельгии

Перед матчем с «Зенитом» «Брюгге» сыграл вничью с последней командой Бельгии
Футбол / Лига чемпионов 0

Соперник санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионом «Брюгге» сыграл вничью с командой «Мускрон-Перювельз» в матче 14-го тура чемпионата Бельгии.

«Мускрон» занимает 14-е, последнее место у турнирной таблице бельгийского первенства. Их встреча с «Брюгге» завершилась со счётом 0:0.

Матч между «Зенитом» и «Брюгге» состоится 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. По итогам четырёх туров турнира петербуржцы занимают четвёртое место в своей группе, имея в активе лишь одно очко — в третьем туре «Зенит» сыграл вничью с римским «Лацио».

Первый матч между «Зенитом» и «Брюгге» завершился победой бельгийцев со счётом 2:1. Счёт 1:1 сохранялся до самого конца игры, но на третьей добавленной минуте победный мяч забил Шарль де Кетеларе.

Фернандиньо по окончании сезона может покинуть «Манчестер Сити» и отправиться в MLS
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020