Перед матчем с «Зенитом» «Брюгге» сыграл вничью с последней командой Бельгии

Соперник санкт-петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионом «Брюгге» сыграл вничью с командой «Мускрон-Перювельз» в матче 14-го тура чемпионата Бельгии.

«Мускрон» занимает 14-е, последнее место у турнирной таблице бельгийского первенства. Их встреча с «Брюгге» завершилась со счётом 0:0.

Матч между «Зенитом» и «Брюгге» состоится 2 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. По итогам четырёх туров турнира петербуржцы занимают четвёртое место в своей группе, имея в активе лишь одно очко — в третьем туре «Зенит» сыграл вничью с римским «Лацио».

Первый матч между «Зенитом» и «Брюгге» завершился победой бельгийцев со счётом 2:1. Счёт 1:1 сохранялся до самого конца игры, но на третьей добавленной минуте победный мяч забил Шарль де Кетеларе.