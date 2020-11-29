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Фернандиньо по окончании сезона может покинуть «Манчестер Сити» и отправиться в MLS

Фернандиньо по окончании сезона может покинуть «Манчестер Сити» и отправиться в MLS
Футбол / Англия 0

35-летний бразильский полузащитник английского «Манчестер Сити» Фернандиньо может покинуть клуб по окончании текущего сезона, информирует Mirror.

Сообщается, что бразилец, чей контракт завершится летом следующего года, может отправиться на правах свободного агента в MLS или продолжить выступления на родине – в чемпионате Бразилии.

Напомним, что Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за € 40 млн. С тех пор он провёл за «горожан» 322 встречи, в которых забил 23 гола и отдал 26 результативных передач, получив 72 жёлтые карточки и трижды удалившись.

С «Манчестер Сити» Фернандиньо удалось выиграть 11 трофеев: трижды чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги (5) и дважды Суперкубок Англии.

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