Облак — второй голкипер «Атлетико» с 200 матчами в чемпионате Испании

Мадридский «Атлетико» в матче 11-го тура Ла Лиги обыграл «Валенсию» со счётом 1:0. В стартовом составе команды Диего Симеоне вышел словенский вратарь Ян Облак, для которого этот матч стал 200-м в чемпионате Испании.

111 из предыдущих 199 словенец отыграл на ноль. Облак — только второй вратарь в истории мадридского клуба, которому покорилась планка в 200 сыгранных встреч в испанском первенстве. Первым был Абель Ресино (243 матча, 94 на ноль), также выступавший за «Атлетико».

«Атлетико» в 9 матчах набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. «Валенсия» (12) — на 10-м месте, команда провела 11 матчей. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад» (23), которому в 11-м туре предстоит сыграть с «Вильярреалом».