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Каземиро — о поражении от «Алавеса»: все команды теряют очки, чемпионат очень сложный

Каземиро — о поражении от «Алавеса»: все команды теряют очки, чемпионат очень сложный
Футбол / Испания 0

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро подвёл итоги матча 11-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:2).

«Они начали лучше нас, сразу забили гол. Если они забивают нам два, то потом у них хватает качеств, чтобы не позволить нам забить столько же. «Реал» всегда обязан побеждать, но для этого мы должны выкладываться на поле. Споры с арбитром? После матча говорить уже поздно. VAR всегда готов помочь, у нас хорошие судьи.

Потеря очков? Все команды теряют очки, мы должны адаптироваться как можно скорее. Да, мы теряем очки, но мы работаем. Чемпионат очень сложный, любая команда из нижней части таблицы может осложнить положение. У нас хорошая динамика, мы старались биться до конца.

Азар и травмы? Что есть, то есть. Мы знаем, что предсезонка была не очень хорошей, мы играли в Лиге чемпионов. Есть ещё много матчей, мы должны продолжать работать, нам ещё многое предстоит сделать. Мы чемпионы, но мы должны прибавлять», — цитирует Каземиро Marca.

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