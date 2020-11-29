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Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Фёдора Чалова

Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу Фёдора Чалова
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на заявление ЦСКА по поводу нападающего Фёдора Чалова, а также сказал, что не собирается просить наказания для болельщиков «армейцев», которые скандировали кричалки в адрес специалиста на матче 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».

Ранее в интервью Черчесов раскритиковал Чалова и не согласился с мнением, согласно которому форвард является «золотым активом». Пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, в котором жёстко отреагировала на слова тренера сборной.

«Оскорбление ли слово «физрук»? Это хорошая профессия. Я вообще не вижу никаких проблем.

Честно говоря, я спокойно отнёсся к этому. У них тоже есть взгляды. Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно. По поводу болельщиков: я буду просить РФС, чтобы никаких санкций на болельщиков и клуб ЦСКА не накладывали», — цитирует Черчесова сайт «Вести.ru».

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