«Уфа» — «Тамбов»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Уфа» — «Тамбов». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Уфа» — «Тамбов».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Арётм Чистяков (Азов).



«Тамбов» набрал в 15 матчах 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (7) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входят московские клубы ЦСКА (32) и «Спартак» (29).