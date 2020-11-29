«Рубин» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Рубин» — ЦСКА. Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Рубин» — ЦСКА.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Лаша Верулидзе (Владикавказ).



Московский ЦСКА набрал в 15 матчах 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (21) — на 10-м месте. Лидером соревнований является набравший в 16 встречах 32 очка санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входит московский «Спартак» (29).