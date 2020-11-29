Матч «Локомотив» — «Зальцбург» обслужит бригада арбитров из Турции
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» обслужит бригада арбитров из Турции, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром назначен Али Палабыйык. Ему будут ассистировать Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный рефери — Арда Кардешлер. На VAR будут работать Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.
Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» состоится в Москве 1 декабря. Начало — в 20:55 мск. Матч первого круга в Австрии завершился ничейным результатом — 2:2. В четырёх турах «железнодорожники» набрали три очка и занимают третье место в группе A. Австрийцы (1) занимают последнее, четвёртое место. На первом месте располагается «Бавария» (12), на втором — «Атлетико» (5).
Голкипер «Локомотива» раскритиковал судейство в матче с «Ахматом»
Рекомендуем вам
- 29 ноября 2020
-
13:37
-
13:36
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:14
-
13:08
-
13:00
-
12:54
-
12:52
-
12:29
-
12:24
-
12:03
-
11:58
-
11:53
-
11:29
-
11:20
-
11:00
-
10:43
-
10:42
-
10:35
-
10:19
-
10:17
-
09:58
-
09:41
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:09
-
09:09
-
07:29
-
07:08
-
06:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам