Матч «Локомотив» — «Зальцбург» обслужит бригада арбитров из Турции

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» обслужит бригада арбитров из Турции, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром назначен Али Палабыйык. Ему будут ассистировать Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный рефери — Арда Кардешлер. На VAR будут работать Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван.

Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Зальцбург» состоится в Москве 1 декабря. Начало — в 20:55 мск. Матч первого круга в Австрии завершился ничейным результатом — 2:2. В четырёх турах «железнодорожники» набрали три очка и занимают третье место в группе A. Австрийцы (1) занимают последнее, четвёртое место. На первом месте располагается «Бавария» (12), на втором — «Атлетико» (5).