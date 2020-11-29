Владислав Радимов: у «Спартака» нет поставленной игры. Они не знают, как атаковать

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в преддверии матча 16-го тура РПЛ с «Ротором».
«У „Спартака“ нет поставленной игры, выхода из обороны. То есть они знают, как обороняться, а как атаковать — не знают.
Александр Кокорин не вписывается совершенно на данный момент в игру «Спартака». Да и потом, он не выходит постоянно в стартовом составе. Это не тот Кокорин, которого мы все знаем. Единственная причина, которую вижу, — нет поставленной игры в атаке. Если вспомнить «Спартак», в котором играли Мостовой и Шалимов при Бескове, при Романцеве — Тихонов, Титов и Аленичев, была поставленная, красивая игра. Да ещё и красиво поставленная. А сейчас какой выход из обороны? Длинная передача на Соболева?" — цитирует Радимова «Р-Спорт».
- 29 ноября 2020
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