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Александр Кокорин рассказал, принципиально ли ему обогнать «Зенит» в таблице

Александр Кокорин рассказал, принципиально ли ему обогнать «Зенит» в таблице
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о состоянии здоровья, а также ответил на вопрос принципиальности противостояния с «Зенитом» в нынешнем сезоне РПЛ. Форвард выступал за петербургский клуб с 2016 по 2019 год.

«В моей карьере никогда такого не было, чтобы сразу две мелкие травмы. Это очень помешало. Почему так получилось? Можно много всяких вариантов придумать, не знаю почему. Бежишь, и оп — травма. Всё может быть. Сейчас вроде всё позади, хочется набрать форму и отыграть оставшийся отрезок.

Принципиально ли обогнать «Зенит» в таблице? Мне принципиально выиграть что-то со «Спартаком», чтобы команда была в Лиге чемпионов. Плевать ли на «Зенит»? Ну как плевать… Там остались ребята, с которыми у меня хорошие отношения, и в команде, и в тренерском штабе. Но обыграть будет, конечно, приятно", — сказал Кокорин в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.

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