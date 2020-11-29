«Челси» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 29 ноября, состоится матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».



Обслужит матч бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Ли Беттс и Иан Хассин. Резервный рефери — Майк Дин.

Лондонский «Челси» в девяти матчах набрал 18 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Столько же очков у «Лестер Сити», но синие опережают соперника по дополнительным показателям. «Тоттенхэм Хотспур» (20) — на втором месте. Лидер соревнований — набравший в 10 встречах 21 очко «Ливерпуль».