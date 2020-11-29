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В Аргентине футболисты выстроились на поле в форме числа «10» в память о Диего Марадоне

В Аргентине футболисты выстроились на поле в форме числа «10» в память о Диего Марадоне
Футбол / Южная Америка 0

В Аргентине перед матчем «Росарио Сентраль» — «Ривер Плейт» футболисты команд выстроились на поле в форме числа «10» в память о легендарном форварде Диего Марадоне, который ушёл из жизни 25 ноября. На всех игроках были футболки с фамилией прославленного футболиста.

Видео можно посмотреть в «твиттере» River Plate. Права на ролик принадлежат «Asociación del Fútbol Argentino».

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

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