В Аргентине футболисты выстроились на поле в форме числа «10» в память о Диего Марадоне
В Аргентине перед матчем «Росарио Сентраль» — «Ривер Плейт» футболисты команд выстроились на поле в форме числа «10» в память о легендарном форварде Диего Марадоне, который ушёл из жизни 25 ноября. На всех игроках были футболки с фамилией прославленного футболиста.
Видео можно посмотреть в «твиттере» River Plate. Права на ролик принадлежат «Asociación del Fútbol Argentino».
Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.
Карло Анчелотти прослезился во время минуты молчания в память о Диего Марадоне. Видео
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