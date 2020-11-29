Бруну Фернандеш с передачи Кавани отыграл один мяч в матче с «Саутгемптоном»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на домашнем стадионе «святых» «Сент-Мэри». Идёт 63-я минута матча, счёт — 2:1 в пользу хозяев.



Гости отыграли один мяч на 60-й минуте — игроки «Манчестер Юнайтед» совершили перехват и провели быструю атаку. Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани с правого края вырезал передачу в штрафную, где Бруну Фернандеш в одиночестве принял мяч и аккуратно уложил его в нижний угол ворот.

Видео очередного гола Бруну Фернандеша:

Подопечные Ральфа Хазенхюттля набрали 17 очков и занимают пятоее место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» (13) — на 13-м месте. У команды Уле-Гуннара Сульшера игра в запасе.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию матча.