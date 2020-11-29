Черчесов: на вымпеле матча с Молдавией было вышито, что он товарищеский? Это упущение

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о надписи на вымпеле товарищеского матча со сборной Молдавии (0:0).

«На вымпеле в игре с Молдавией было вышито, что матч товарищеский, а не контрольный? Значит, это упущение. Надо менять. Другое дело, я этого не видел, наверное, это не принципиально. Последний матч по нам сильно ударил, будем делать заметки. Такое же состояние было после Катара.

Думаю, там до сих слышен мой эмоциональный всплеск, который был после игры. Потом мы сделали шаг вперёд, и все игры проходят от ножа. В этот раз не удалось. Ещё раз повторяю, если случилось, то это моё упущение. Надо делать выводы. Есть объективные причины, которые могут повториться: болезни, травмы никто не отменял. Мы работаем для того, чтобы давать результат", — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».