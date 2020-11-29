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Источник: фанатов «Спартака» задерживают на стадионе за нарушение масочного режима

Источник: фанатов «Спартака» задерживают на стадионе за нарушение масочного режима
Футбол / РПЛ 0

Сотрудники полиции задерживают болельщиков «Спартака» во время матча с «Ротором» за нарушение масочного режима, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«Несколько десятков фанатов «Спартака» задержаны во время матча с «Ротором» за нарушение масочного режима. Болельщиков без масок задерживают, как только они заходят на территорию стадиона. Большинство из них были задержаны уже во время прохождения контроля — «на рамках». Причём забирают даже тех, у кого маска надета на подбородок», — говорится в сообщении.

Нарушителей доставят в ОВД «Покровское-Стрешнево», где на них будет составлен протокол по ст. 3.18 КоАП РФ (невыполнение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы).

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