Тедеско: матч с «Ротором» был очень трудным. Не хватало последнего удара и паса

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче с «Ротором» (2:0).

«Добрый вечер! Это был очень трудный матч. Нам нужен был гол. Матч был непростой. Нам нужно забивать больше в подобных играх. В противных случаях приходится тяжело. Не хватало последнего удара, паса. Как следствие соперник, проигрывая 0:1, начинает верить в собственные силы. Мы атакуем, теряем мяч, зарабатываем фолы. «Ротор» бился до конца, но победа за нами», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» прошёл матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч забил Самуэль Жиго.