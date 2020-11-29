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Тедеско: без Соболева очень трудно. Иногда бывает, что его не видно, но он забивает

Тедеско: без Соболева очень трудно. Иногда бывает, что его не видно, но он забивает
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал отсутствие нападающего Александра Соболева.

«Признаться, без Соболева очень трудно. Это сильный и забивной нападающий. Иногда бывает, что его не видно в игре, но он забивает. Много было блоков наших ударов. Если посмотреть статистку, наверное, мы на первом месте по блокировке ударов соперником. Игра была хорошая, но надо забивать», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» прошёл матч 16-го тура РПЛ. «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Второй мяч забил Самуэль Жиго.

«Спартак» прервал безвыигрышную серию в РПЛ, победив «Ротор»
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