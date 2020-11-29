Тедеско: Кутепов хорошо показал себя на позиции центрфорварда
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, комментируя результат матча 16-го тура РПЛ с «Ротором» (2:0), поделился мнением об игре защитника Ильи Кутепова. Он вышел в концовке и занял позицию форварда.
«Будем ли и дальше так использовать Кутепова? Почему нет? Хоть мы и не тренировали это во время недельного микроцикла, но Илья хорошо себя показал в упражнениях на ограниченном пространстве. Забивал на этой неделе в этих упражнениях очень много. Высокий и сильный игрок, таких игроков не хватает в отсутствие Соболева.
В крупнейших клубах всегда есть нападающие такого формата. Кутепов сегодня хорошо показал себя на этой позиции. Ему почти что удалось забить гол», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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