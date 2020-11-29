«Гранада» потерпела третье поражение подряд, уступив «Сельте»
В Виго на стадионе «Балаидос» завершился матч 11-го тура испанской Примеры. «Сельта» на своём поле победила «Гранаду» со счётом 3:1.
На 25-й минуте гостей вперёд вывел Луис Суарес. Но уже через две минуты Нолито восстановил равновесие. На 81-й минуте Мигель Баэса вывел хозяев вперёд. А на 85-й минуте Фран Бельтран установил окончательный счёт в этом матче.
«Сельта» одержала лишь вторую победу в нынешнем сезоне. Клуб из Виго набрал 10 очков и поднялся на 18-е место. «Гранада» потерпела третье поражение подряд. Команда занимает восьмое место, набрав 14 очков.
В следующем туре «Гранада» будет принимать «Уэску», а «Сельта» сыграет в гостях с «Атлетиком».
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