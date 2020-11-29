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«Гранада» потерпела третье поражение подряд, уступив «Сельте»

«Гранада» потерпела третье поражение подряд, уступив «Сельте»
Футбол / Испания 0

В Виго на стадионе «Балаидос» завершился матч 11-го тура испанской Примеры. «Сельта» на своём поле победила «Гранаду» со счётом 3:1.

На 25-й минуте гостей вперёд вывел Луис Суарес. Но уже через две минуты Нолито восстановил равновесие. На 81-й минуте Мигель Баэса вывел хозяев вперёд. А на 85-й минуте Фран Бельтран установил окончательный счёт в этом матче.

«Сельта» одержала лишь вторую победу в нынешнем сезоне. Клуб из Виго набрал 10 очков и поднялся на 18-е место. «Гранада» потерпела третье поражение подряд. Команда занимает восьмое место, набрав 14 очков.

В следующем туре «Гранада» будет принимать «Уэску», а «Сельта» сыграет в гостях с «Атлетиком».

Испания - Примера. 11-й тур
29 ноября 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Сельта
Виго
Окончен
3 : 1
Гранада
Гранада
0:1 Суарес – 25'   1:1 Нолито – 27'   2:1 Баэса – 81'   3:1 Бельтран – 85'
Удаления: Йокушлу – 90+8' / нет
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