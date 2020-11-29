Дубль Жамалетдинова и два незабитых пенальти — в видеообзоре матча «Уфы»

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Уфимцы открыли счёт на 10-й минуте, удачно разыграв стандарт. Олег Данченко покатил Тимуру Жамалетдинову, тот с ходу пробил — мяч прошёл сквозь стенку и влетел под перекладину. На 37-й минуте Алексей Грицаенко получил вторую жёлтую карточку и оставил «Тамбов» в меньшинстве. В компенсированное к первому тайму время «Уфа» удвоила преимущество усилиями Владислава Камилова.

На 54-й минуте Жамалетдинов оформил дубль. Данченко от угла поля низом сделал передачу за тамбовскую штрафную, Жамалетдинов набежал и ударом в касание направил мяч в сетку ворот. На 74-й минуте Валерий Чуперка не реализовал пенальти в ворота хозяев. На 79-й минуте забил Филип Мрзляк. В концовке «Уфа» не забила с пенальти — Сергей Рыжиков парировал удар Комнена Андрича.