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Инсинье показал футболку Марадоны после гола в ворота «Ромы»

Инсинье показал футболку Марадоны после гола в ворота «Ромы»
Футбол / Италия 0

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье почтил память легендарного игрока клуба и сборной Аргентины Диего Марадоны, который скончался на 61-м году жизни. В матче 9-го тура Серии А с «Ромой» Инсинье открыл счёт на 31-й минуте. После взятия ворот соперника капитан команды продемонстрировал футболку Марадоны.

Перед матчем Инсинье возложил цветы перед фотографией Марадоны.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.

Сообщалось, что Марадона умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

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