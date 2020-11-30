Спортивный директор «Зенита»: в чём подписание Малкома является провалом? Не понимаю

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта не согласился с мнением, согласно которому питерский клуб ошибся, решив приобрести у «Барселоны» Малкома. Бразилец пропустил значительную часть прошлого сезона из-за травм.

«Подписание Малкома провал? Если игрок получает травму, то не играет – это нормально. В чём провал? Не понимаю, где тут он.

Малком не был в трансферных списках «Зенита»? Это неправда. Списки мы делаем вдвоём: я и Семак. И Малком в них был», — сказал Рибалта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году за € 40 млн. Контракт полузащитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 30 млн. В сезоне-2020/2021 Малком провёл за «Зенит» 11 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.