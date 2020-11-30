Игрок сборной Украины: это неуважение. Швейцария ни разу не победила и остаётся в лиге A

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко выразил недовольство решением УЕФА присудить национальной команде техническое поражение в матче заключительного, 6-го тура Лиги наций со Швейцарией.
Напомним, встреча не состоялась из-за вспышки коронавируса в украинском коллективе. По итогам этого результата подопечные Андрея Шевченко заняли последнее место в группе и опустились в лигу B.
«Несправедливо. Матчи за сохранение прописки в дивизионе A и вылет в лигу B должны проводиться по спортивным меркам, на футбольном поле, а не так, как они решили: техническое поражение. Это неуважение к Украине.
Швейцарцы сколько сыграли матчей, четыре? Ни одной встречи не выиграли и остаются в лиге A. Это смешно», — цитирует Шапаренко ua.tribuna.com со ссылкой на «Профутбол Digital».
- 30 ноября 2020
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