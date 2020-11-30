Нойер, Левандовски и Горецка пропустят матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» рассказал об изменениях в составе команды.
«Нойер, Левандовски и Горецка пропустят матч с „Атлетико“. Толиссо также продолжает восстанавливаться и не сыграет. В воротах „Баварии“ будет играть Нюбель. Он демонстрирует свои навыки на тренировках и производит хорошее впечатление. Он уже защищал ворота „Баварии“ в матчах Кубка Германии», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Бавария» состоится завтра, 1 декабря, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Соперниками команд по группе А являются «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».
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