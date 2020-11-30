Миранчук, пропустивший матч с «Ахматом» из-за простуды, готовится к игре с «Зальцбургом»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, вероятно, сможет помочь своей команде в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Эта встреча состоится завтра, 1 декабря.

Миранчук принимал участие в тренировках своей команды. Слухи о возможном пропуске полузащитником матча появились после того, как он не попал в заявку «Локомотива» на игру 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0). Сообщалось, что Антон простудился, из-за чего и не сыграл с «Ахматом».

«Локомотив» в матче с «Ред Булл Зальцбург» может завоевать путёвку в плей-офф Лиги Европы. Москвичи занимают третье место в своей группе, набрав три очка. «Ред Булл Зальцбург» замыкает турнирную таблицу группы, набрав лишь одно очко. «Атлетико» (5 ) находится на втором месте, а «Бавария» (12) лидирует.