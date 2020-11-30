Кавани принёс извинения за пост после матча с «Саутгемптоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани принёс извинения за пост, который он опубликовал в «Инстаграме» после вчерашнего матча 10-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:2).

«Меньше всего мне хотелось кого-то обидеть. Я полностью против расизма и удалил сообщение, как только мне объяснили, что оно может быть истолковано по-разному. Я хотел бы искренне извиниться за это», — приводит слова 33-летнего уругвайца Goal.com.

Напомним, что после победы в матче с «Саутгемптоном» Кавани, отвечая на поздравления от одного из подписчиков, написал «Gracias negrito», что можно перевести как «Спасибо, чёрный». Спустя три часа Кавани удалил этот пост.

Несмотря на извинения, Футбольная ассоциация Англии расследует этот инцидент. Согласно правилам любое дискриминационное поведение в социальных сетях повлечёт за собой дисквалификацию как минимум на три игры.

Видео победного гола Кавани в матче с «Саутгемптоном»:

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после 10 туров набрали 16 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.