И. Федотов — о падении Ларссона: судья увидел симуляцию за 25 метров. Это невозможно

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с падением нападающего «Спартака» Джордана Ларссона в матче с 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Ротор» (2:0).

«Много раз пересмотрел момент на 60-й минуте. Контакт между Джорданом и вратарём «Ротора» был. Вратарь положил нападающему «Спартака» ногу на голеностоп, после чего Джордан уже стал заваливаться. Симуляции тут не было, в ворота «Ротора» следовало назначить 11-метровый удар. Нужно ли было сразу останавливать игру? При симуляции арбитр должен сразу останавливать матч и назначать свободный удар. Но моё мнение – «Спартак» должен был бить пенальти, Джордан не симулировал.



Можно было бы доверять решению арбитра, если бы Волошин находился рядом с эпизодом. Но он определил симуляцию с 25 метров – это просто невозможно. Надо было очень захотеть её увидеть. В этом моменте могло быть два других нормальных исхода событий. Если бы Волошин не свистел, так как он не видел симуляции, Понсе забил бы гол и на этом всё закончилось. И если бы Понсе гол не забил, но вмешался бы VAR и назначил 11-метровый удар. Всё бы зависело от Волошина. Кстати забавно, что на 79-й минуте Волошин не показал жёлтую за симуляцию Понсе, хотя находился от него в семи метрах. То есть с 25 метров он симуляцию видит, а с семи – нет. Оценка ему — 7,2», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.