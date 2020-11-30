Кавалейру исправился за промах недельной давности и увеличил преимущество «Фулхэма»

В матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Лестер Сити» и «Фулхэм». Встреча проходит на домашнем стадионе «лис» «Кинг Пауэр». Идёт 43-я минута матча, счёт — 2:0 в пользу гостей.



На 38-й минуте гости увеличили преимущество до двух мячей — австрийский защитник хозяев Кристиан Фукс у края штрафной зацепил ногу нападающего «Фулхэма» Бобби Рида. Судья не заметил нарушение, но вмешался VAR, после чего рефери указал на «точку» и назначил пенальти в ворота «Лестера». Португальский вингер Иван Кавалейру с 11-метровой отметки пробил в правый от себя угол ворот, Каспер Шмейхель угадал направление удара, но не сумел дотянутся до сильно пущенного мяча.

Видео одиннадцатиметрового удара:

В июле 2019 года за € 5,9 млн Кавалейру был взять «дачниками» в аренду из «Вулверхэмптона». А уже в январе 2020 года за € 11,8 млн лондонцы полностью выкупили контракт 27-летнего португальца.

Первый гол на 30-й минуте забил нападающий «Фулхэма» Адемола Лукман.

Подопечные Брендана Роджерса набрали 18 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (4) — на 19-м месте.