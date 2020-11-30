Карпин: если Байрамян в оставшихся играх не забьёт 2 мяча, ему придётся постричься налысо

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о мотивации и пари, которое он заключил с полузащитником команды Хореном Байрамяном.

«Хорик и в начале сезона хорошо играл, но тогда не удавалось так забивать. Что касается споров и пари, то он должен забить в оставшихся матчах два мяча. Если он не забьёт, то ему придётся либо налысо стричься либо покраситься в яркий цвет», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Вероятно, Карпин говорит об оставшихся матчах 2020 года. До конца года и до зимней паузы «Ростов» проведёт ещё матчи с «Уфой», «Ахматом» и ЦСКА.

Байрамян в текущем сезоне в 12 матчах забил три мяча. «Ростов», набрав в 16 матчах 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.