Дубль Байрамяна и дальний выстрел Ерёменко в перекладину в обзоре матча «Рубин» – «Ростов»

Вчера, 22 ноября, состоялась встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани принимал «Ростов». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 55-й минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Глебов протолкнул мяч в штрафную на Байрамяна, и тот пробил точно в ближний верхний угол ворот. На 76-й минуте Байрамян оформил дубль. Пас Альмквиста в штрафную получился на грани с офсайдом, Байрамян использовал провал центра обороны «Рубина», аккуратно отправив мяч в уголок ворот. Судья сначала отменил взятие ворот, однако после VAR гол был засчитан.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи «Рубин» – «Ростов».

Видео доступно на «Чемпионате». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Казанский «Рубин» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (26) поднялся на 5-е место.