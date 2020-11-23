Дубль Байрамяна и дальний выстрел Ерёменко в перекладину в обзоре матча «Рубин» – «Ростов»

Вчера, 22 ноября, состоялась встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «Рубин» на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани принимал «Ростов». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 55-й минуте счёт открыл полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян. Глебов протолкнул мяч в штрафную на Байрамяна, и тот пробил точно в ближний верхний угол ворот. На 76-й минуте Байрамян оформил дубль. Пас Альмквиста в штрафную получился на грани с офсайдом, Байрамян использовал провал центра обороны «Рубина», аккуратно отправив мяч в уголок ворот. Судья сначала отменил взятие ворот, однако после VAR гол был засчитан.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи «Рубин» – «Ростов».
Видео доступно на «Чемпионате». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Казанский «Рубин» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (26) поднялся на 5-е место.
- 23 ноября 2020
-
02:16
-
02:01
-
01:33
-
01:25
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:45
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:24
-
00:14
-
00:08
-
00:07
-
00:02
- 22 ноября 2020
-
23:50
-
23:44
-
23:39
-
23:35
-
23:30
-
23:26
-
23:23
-
23:17
-
22:59
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:34
-
22:20
-
22:18
-
22:01
-
22:00